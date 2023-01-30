Hatayspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

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HATAY (AA) - Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında, 1 Şubat Çarşamba günü deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün açıklamasına göre, Hatay ekibi, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde antrenman gerçekleştirdi. İdmanda futbolcular dinamik ısınmanın ardından kuvvet, pas, taktik ve hava topu çalıştı.



Basına kapalı idman 1 saat 35 dakika sürdü.

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