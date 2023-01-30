Hatay'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

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HATAY (AA) - Hatay'ın Belen ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 31 LL 919 plakalı otomobil, Sarımazı Mahallesi'nde ormanlık alana devrildi.

İhbar üzerine olay yerine yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekipleri, araçtaki Gökhan Özdemir'in hayatını kaybettiğini, Sefa E. ve Abdullah A'nın da yaralandığını belirledi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Özdemir'in cenazesi morga götürüldü.

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