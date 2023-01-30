AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut, Hatay Valisi Doğan'ı ziyaret etti

HATAY (AA) - Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Hatay Valisi Rahmi Doğan'ı ziyaret etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Meyer-Landrut ve beraberindeki heyet, Doğan'la görüştü.
Doğan, ziyarette, tarihin en eski yerleşim merkezlerinden olan, çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapmış, birlikte yaşama kültürü ile din, dil, ırk ayırt etmeksizin insanların sevgi, saygı ve hoşgörü duyguları içerisinde bir arada yaşadığı kardeşliğin simge şehri Hatay'da misafirlerini ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.
Büyükelçi Meyer-Landrut da misafirperverliğinden dolayı Vali Doğan'a teşekkür ederek, zengin bir kültür birikimine sahip olan Hatay'da bulunmaktan mutluluk duyduğunu kaydetti.
Heyete, Dışişleri Bakanlığı Hatay Temsilcisi Büyükelçi Devrim Öztürk de eşlik etti.