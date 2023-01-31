Hatayspor, yarın Gaziantep FK'ye konuk olacak

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HATAY (AA) - Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.

Kalyon Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayacak mücadeleyi, hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

Ligde çıktığı 19 maçta aldığı 5 galibiyet ve 5 beraberlikle 20 puan toplayan ve 15. sırada yer alan Hatayspor, rakibi karşısında galibiyet arayacak.

Bordo-beyazlı ekipte, sakatlığı süren Burak Öksüz ve Kevin Soni karşılaşmada forma giyemeyecek.

​​​​​​​Hatayspor, bugün yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayacak.

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