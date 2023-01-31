Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

HATAY (AA) - Hatay'ın Antakya ve Reyhanlı ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu bulundurulduğunu belirlediği merkez Antakya ilçesi Akasya Mahallesi ile Reyhanlı ilçesi Pınarbaşı Mahallesi'ndeki 2 eve operasyon düzenledi.
Bu evlerdeki aramalarda 2 bin 41 uyuşturucu hap, 2 kilo 711 gram esrar, hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 25 bin 400 lira ele geçirildi.
Operasyonda, S.D. ve H.Ş. gözaltına alındı.