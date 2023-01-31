Hatay'da iş yeri ve kamu kurumundan hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı

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HATAY (AA) - Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bir iş yeri ve kamu kurumundan hırdavat ve boya çalan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Güzelburç Mahallesi'ndeki bir iş yeri ile kamu kurumundan matkap, kaynak makinesi, boya ve bazı hırdavat malzemelerinin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliklerini belirledikleri M.K. ve M.S'yi Narlıca Mahallesi'ndeki adreslerinde gözaltına aldı.

Şüphelilerin ikametlerinde çalınan malzemelerin yanı sıra bir çalıntı motosiklet ele geçirildi.



Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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