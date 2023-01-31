Hatayspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamladı

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HATAY (AA) - Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı ekip, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde çalıştı.

Basına kapalı gerçekleştirilen ve yaklaşık bir saat süren antrenmanda futbolcular, taktik çalışma yaptı.



Kalyon Stadı'nda yarın saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

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