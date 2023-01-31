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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antakya'da belediye ekipleri ibadethaneleri temizliyor

AA

Antakya'da belediye ekipleri ibadethaneleri temizliyor

HATAY (AA) - Antakya Belediyesi tarafından ibadethanelerde temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Antakya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçede bulunan cami, Kur'an kursları, türbe, ziyaret, kilise ve havrada temizlik çalışması yaptı.

Vatandaşların temiz bir ortamda ibadetlerini yerine getirmeleri için temizlik çalışmalarının periyodik olarak devam edeceği bildirildi.

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