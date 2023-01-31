Hatay'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı

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HATAY (AA) - Hatay'ın Antakya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Serinyol Mahallesi'nde M.Ş'nin evinde uyuşturucu bulundurduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Ekipler, narkotik dedektör köpekleri "Tonaj" ve "Öğle" ile adreste yaptığı aramada, 1 kilo 30 gram esrar ele geçirdi.

Operasyonda M.Ş, gözaltına alındı.



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