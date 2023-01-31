Antakya Belediyesi park ve bahçelerde yenileme çalışması yaptı

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HATAY (AA) - Antakya Belediyesi ekipleri, kent genelindeki park ve bahçelerde yenileme çalışması gerçekleştirdi.

Belediyenin açıklamasına göre, ekipler ilçedeki park ve bahçelerde bakım, onarım, sulama, temizlik ve ağaç budama işlerini yaptı, oyun gruplarını da yeniledi.

İlçedeki park ve yeşil alanlarda başlatılan çalışmaların süreceği bildirildi.



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