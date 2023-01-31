Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz, öğrencilerle film izledi

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HATAY (AA) - Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz, öğrencilerle sinemada bir araya geldi.

Antakya Belediyesi tarafından düzenlenen "Karneni getir sinema biletini al" etkinlikleri devam ediyor.

Etkinlik kapsamında Belediye Başkanı Yılmaz, Cumhuriyet Kültür Merkezi'nde öğrencilerle bir araya gelerek film izledi.



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