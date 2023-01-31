Antakya Belediye Başkanı Yılmaz'dan şehit aileleri ve gazilere ziyaret

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HATAY (AA) - Antakya Belediye Başkanı İzzetin Yılmaz, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Hatay Şubesini ziyaret etti.

Başkan Yılmaz, belediye bünyesinde bulunan Mahfel Sosyal Tesisi içerisinde yer alan yeni dernek binasının şehit ailelerine ve gazilere hayırlı olmasını diledi.

Dernek Başkanı Hakan Kokusever de yeni hizmet binalarının kazandırılmasında emeği geçen Başkan Yılmaz'a teşekkür etti.​​​​​​​



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