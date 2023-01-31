Hatay'da trafik kazasında ölen gencin cenazesi defnedildi

Her gün bir şişe maden suyu içersek ne olur? Şimdiye kadar düzenli olarak içmediyseniz pişman olabilirsiniz!

"Çip krizi bizim için bitti"

Günde 1 bardak içince ne kolesterol kalıyor ne de ağrı! Diyet listelerinin bir numaralı mucizesiyle fazla kilolara son

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

HATAY (AA) - Hatay'ın Belen ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Gökhan Özdemir'in (17) cenazesi toprağa verildi.

Özdemir'in cenazesi, yakınlarınca İskenderun Devlet Hastanesi morgundan alınarak Belen ilçesi Tosyalı Camisi'ne götürüldü.

Burada düzenlenen cenaze töreninde Özdemir'in ailesi ve yakınları, taziyeleri kabul etti.

Özdemir'in cenazesi, kılınan namazın ardından Belen Mezarlığı'nda defnedildi.

Sarımazı Mahallesi'nde dün sürücüsü öğrenilemeyen 31 LL 919 plakalı otomobil kontrolden çıkarak devrilmiş, araçta bulunan Gökhan Özdemir yaşamını yitirmiş, Sefa E. ve Abdullah A. da yaralanmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.