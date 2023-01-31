Hatay'da trafik kazasında ölen gencin cenazesi defnedildi

HATAY (AA) - Hatay'ın Belen ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Gökhan Özdemir'in (17) cenazesi toprağa verildi.
Özdemir'in cenazesi, yakınlarınca İskenderun Devlet Hastanesi morgundan alınarak Belen ilçesi Tosyalı Camisi'ne götürüldü.
Burada düzenlenen cenaze töreninde Özdemir'in ailesi ve yakınları, taziyeleri kabul etti.
Özdemir'in cenazesi, kılınan namazın ardından Belen Mezarlığı'nda defnedildi.
Sarımazı Mahallesi'nde dün sürücüsü öğrenilemeyen 31 LL 919 plakalı otomobil kontrolden çıkarak devrilmiş, araçta bulunan Gökhan Özdemir yaşamını yitirmiş, Sefa E. ve Abdullah A. da yaralanmıştı.