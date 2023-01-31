İskenderunspor, teknik direktör Nedim Yiğit'le yollarını ayırdı

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HATAY (AA) - TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekibi İskenderunspor, teknik direktör Nedim Yiğit ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Nedim Yiğit ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Nedim Yiğit ve ekibine emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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