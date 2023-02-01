Hatay'da sis etkili oldu

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HATAY (AA) - Hatay'ın Antakya, Defne ve Belen ilçelerinde sis nedeniyle trafikte görüş mesafesi düştü.

Sabahın erken saatlerinde başlayan sis 3 ilçede etkili oldu.



Sis nedeniyle Antakya çevre yolu ve Belen-Topboğazı kara yolunda görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.

Kara yollarında sürücülerin dikkatli ve yavaş ilerlediği gözlendi.





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