Hatayspor'un altyapı kalecisi Emir, seçildiği milli takımda kalıcı olmak istiyor:

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HATAY (AA) - CEM GENCO - Atakaş Hatayspor'un altyapı kalecisi 15 yaşındaki Emir Dadük, gösterdiği performansla milli takıma seçilme başarısı gösterdi.

Gönül verdiği bordo-beyazlı ekibi tribünden destekleyen Emir, 5,5 yıl önce takımın altyapısına girdi.

Süper Lig'de mücadele eden Atakaş Hatayspor'un iç saha maçlarında top toplayıcılık da yapan Emir, kaleci antrenörü Mehmet Öz sayesinde kendisini daha da geliştirdi.

İstanbul'da TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde 9-14 Ocak'ta 15 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın hazırlık kampına katılan Emir, gösterdiği performansla hayalini kurduğu milli takıma seçildi.

Genç file bekçisi, milli takımda kalıcı olmak ve yeni hedefleri için antrenmanlarını sürdürüyor.





- "Milli takımda kalıcı olmak için elimden geleni yapacağım"





Atakaş Hatayspor altyapısında oynayan kaleci Emir Dadük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, A takımda forma giymek istediğini anlattı.

Futbol kariyerine küçük yaşta başladığını anlatan kaleci Emir, "Futbol kursuna giderken orada beni hocalarım keşfetti. O günden bu yana çalışmalarıma ara vermeden devam ettim. Bir süre sonra da Hatayspor'da idmanlara çıkmaya başladım. Kulüpte Mehmet hocamla tanıştım ve onun da destekleriyle üzerine koyarak çalışmalarımı sürdürdüm." diye konuştu.

Emir, emeklerinin karşılığını aldığını ve milli takıma seçilmenin mutluluğu yaşadığını söyledi.

Milli takımda kalıcı olmak için elinden geleni yapacağını anlatan Emir, şöyle devam etti:

"Çok emek verdik ve çalışmalarımız sonucunda milli takım aday kadrosunda yer aldım. Hedeflerime ulaştım, inşallah devamımı getirmek istiyorum. Aday kadroya davet edilmediğim dönemlerde çok üzülüyordum. Milli takıma gitmek ve o anı yaşamak çok güzel bir duyguydu. Milli takımda kalıcı olmak için elimden geleni yapacağım. Bir sonraki hedefim, profesyonel sözleşme imzalayarak Atakaş Hatayspor'umuzda formayı terletmek."

Emir, Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera'yı örnek aldığını ve onun gibi başarılı olmak istediğini belirtti.





- Kaleci antrenörü Öz: "Hatayspor'umuza bir sporcu kazandırdığımıza inanıyoruz"





Atakaş Hatayspor altyapı kaleci antrenörü Mehmet Öz de Emir'in başarılı bir file bekçisi olduğunu söyledi.

Emir'in milli takıma seçilebilmek için büyük çaba gösterdiğini anlatan Öz, şöyle konuştu:

"Geçen sezonun ilk maçından sonra 14 Yaş Altı Milli Futbol Takımı aday adayı kadrosunda kaleci Emir'in ismi geçti ama daha sonra davet alamadık. O olay kalecimi çok üzdü ve motivasyonunu düşürmüştü. Bu sezon başından itibaren Emir'in tüm maçlarını kayıt altına alıp her maç sonrası analizlerini yaparak, TFF Scout Sistemi'ne yükledik. Bu sayede milli takım hocalarının Emir'i görmesini sağladık. Çok şükür emeğimizin de karşılığını bu sezon aldık. Türk sporuna, Atakaş Hatayspor'umuza bir sporcu kazandırdığımıza inanıyoruz."

Öz, Emir'in bir kalecide bulunması gereken tüm özelliklere sahip olduğunu ve ileride çok iyi yerlere geleceğine inandığını kaydetti.

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