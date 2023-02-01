Guinness'e giren "Ortak Varoluş Mozaiği" iki dalda daha rekora aday

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Guinness'e giren "Ortak Varoluş Mozaiği" iki dalda daha rekora aday

AA

Guinness'e giren "Ortak Varoluş Mozaiği" iki dalda daha rekora aday

HATAY (AA) - ERDAL TÜRKOĞLU - Hatay'da 1600 metrekarelik boyutuyla "dünyanın en büyük tek parça taban mozaiği" unvanıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na giren "Ortak Varoluş Mozaiği"nin iki dalda daha rekoru için başvuru yapıldı.

EXPO 2021 Hatay kapsamında 44 şehirden getirilen doğal taşlarla oluşturulan mozaik, Antakya ilçesindeki Kisecik Mahallesi'ndeki EXPO alanında sergileniyor.

Büyükşehir Belediyesi ve Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi işbirliğiyle tasarımıyla 7 aylık çalışmayla 16 milyon taşla yapılan "Ortak Varoluş Mozaiği", "dünyanın en büyük tek parça taban mozaiği" olarak geçen yıl temmuz ayında Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

Rekorlar kitabına girmesinin ardından kente gelen ziyaretçilerin de ilgisini çeken mozaikle ilgili Büyükşehir Belediyesince iki yeni rekor için daha başvuru yapıldı.

Taban mozaiği, "en fazla taşla yapılan mozaik" ve "en büyük oval mozaik" dallarında da Guinness Rekorlar Kitabı'na girmesi için aday gösterildi.

EXPO 2021 Hatay Genel Sekreteri İhsan Çakar, AA muhabirine, taban mozaiğinin başvuru yapılan iki dalda da rekor kıracağına inandığını söyledi.

EXPO'nun simgesi taban mozaiğinin özgün bir tasarımının olduğunu aktaran Çakar, "Hataylı usta ve sanatçıların emeğiyle mozaiği oluşturduk. Hatay yerelinde yaptığımız bu çalışmanın bir rekora imza attığını daha sonra öğrendik. Aslında o amaçla başlamamıştık. Başvurumuzun ardından ilgili hakemlerin incelemesiyle rekorumuz tescillenmiş oldu. Hatay Guinness Rekorlar Kitabı'na bu mozaikle girmiş oldu." diye konuştu.

Çakar, üç semavi dinin simgelerinin yanı sıra Habibi Neccar Dağı, Akdeniz, Asi Nehri, gazella gazella türü dağ ceylanı gibi kenti anlatan unsurların yer aldığı 1600 metrekarelik taban mozaiğinin "oval şeklinde yapılmış en büyük eser", "en fazla taşla yapılmış mozaik eser" dallarında da yeni rekor yolunda olduğunu belirtti.

- "150 bin kişi ziyaret etti"

Ortak Varoluş Mozaiği'nin kentin tanıtımına da katkı sağladığını anlatan Çakar, şöyle devam etti:

"EXPO'ya gelen ziyaretçilerimiz arasında sadece mozaik eserimizi görmeye gelenler de oldu. Bazı tur firmalarının sadece bu eser için geldiğini biliyoruz. Şu ana kadar yaklaşık 150 bin kişi mozaik eserimizi görmeye geldi. Zeminde olan mozaiğin yukarıdan daha net görülebilmesi için çalışmalar başlattık. Balon ile daha net görüleceğini kanaati oluştu. Bununla ilgili görüşmelerimiz sürüyor. Ayrıca bu simgeleri hareketlendirmek için 3 boyutlu video için de çalışmalarımız devam ediyor. Örneğin haftanın belirli günlerinde akşam saatlerinde ışıkla beraber mozaiğin üzerindeki atlar hareket edecek, ağaçlar sallanacak."

Çakar, mozaik projesinin hayata geçmesini sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş başta olmak üzere emek verenlere teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hatayspor'un altyapı kalecisi Emir, seçildiği milli takımda kalıcı olmak istiyor:
YEREL HABERLER Hatayspor'un altyapı kalecisi Emir, seçildiği milli ...
Hatay'da sis etkili oldu
YEREL HABERLER Hatay'da sis etkili oldu
Hatay’da sağanak etkili oldu
YEREL HABERLER Hatay’da sağanak etkili oldu
İskenderunspor, teknik direktör Nedim Yiğit'le yollarını ayırdı
YEREL HABERLER İskenderunspor, teknik direktör Nedim Yiğit'le ...
Hatay'da trafik kazasında ölen gencin cenazesi defnedildi
YEREL HABERLER Hatay'da trafik kazasında ölen gencin cenazesi ...
Antakya Belediye Başkanı Yılmaz'dan şehit aileleri ve gazilere ziyaret
YEREL HABERLER Antakya Belediye Başkanı Yılmaz'dan şehit aileleri ve ...
(Görüntülü) HATAY?DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 2 GÖZALTI
YEREL HABERLER (Görüntülü) HATAY?DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 2 GÖZALTI
Otomobiliyle TIR´a çarptığı kazada ölen Çiğdem, İzmir'den dönüyormuş
YEREL HABERLER Otomobiliyle TIR´a çarptığı kazada ölen Çiğdem, ...
Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz, öğrencilerle film izledi
YEREL HABERLER Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz, ...
Antakya Belediyesi park ve bahçelerde yenileme çalışması yaptı
YEREL HABERLER Antakya Belediyesi park ve bahçelerde yenileme ...
Hatay'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Hatay'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli ...
Antakya'da belediye ekipleri ibadethaneleri temizliyor
YEREL HABERLER Antakya'da belediye ekipleri ibadethaneleri ...
Hatayspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER Hatayspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını ...
(Görüntülü)YARALI KÖPEK, 6 AYLIK FİZİK TEDAVİYLE SAĞLIĞINA KAVUŞTU
YEREL HABERLER (Görüntülü)YARALI KÖPEK, 6 AYLIK FİZİK TEDAVİYLE ...
Hatay'da iş yeri ve kamu kurumundan hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Hatay'da iş yeri ve kamu kurumundan hırsızlık yapan 2 ...
Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Yaralı köpek, 6 aylık fizik tedaviyle sağlığına kavuştu
YEREL HABERLER Yaralı köpek, 6 aylık fizik tedaviyle sağlığına ...
Hatayspor, yarın Gaziantep FK'ye konuk olacak
YEREL HABERLER Hatayspor, yarın Gaziantep FK'ye konuk olacak
(Görüntülü) HATAY - SAHİLDE YÜRÜYÜŞ YAPARKEN KÖPEKLERİN SALDIRISINA UĞRADI
YEREL HABERLER (Görüntülü) HATAY - SAHİLDE YÜRÜYÜŞ YAPARKEN ...
Sahilde yürüyüş yaparken köpeklerin saldırısına uğradı
YEREL HABERLER Sahilde yürüyüş yaparken köpeklerin saldırısına ...
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut, Hatay Valisi Doğan'ı ziyaret etti
YEREL HABERLER AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut, Hatay ...
Hatayspor´da Gaziantep FK hazırlıkları başladı
YEREL HABERLER Hatayspor´da Gaziantep FK hazırlıkları başladı
Hatay'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Hatay'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi ...
Hatayspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Hatayspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.