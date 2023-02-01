Kırıkhan Kapalı Spor Salonu tamamlandı

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HATAY (AA) - TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Kırıkhan Kapalı Spor Salonu'nun yapımının tamamlanarak açılışa hazır hale geldiğini bildirdi.

Yayman, yazılı açıklamasında, uluslararası standartlara uygun yapılan salonda 1250 ve 550 metrekarelik iki sahanın yer aldığını belirtti.

Salonun hayırlı olmasını dileyen Yayman, "Böylesine devasa bir spor tesisine sahip olmak şehrimiz adına sevindirici bir gelişmedir. Sporcu kimliğiyle bilinen Kırıkhan'da, daha geniş kapsamlı hazırlanma ve çalışma ortamı ile başarılara ivme kazandırılacaktır. " ifadelerini kullandı.

Yayman, bu önemli eser için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve emeği geçen herkese teşekkür etti.



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