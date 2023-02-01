Hatay'da havuza düşen porsuğu itfaiye ekipleri kurtardı

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HATAY (AA) - Hatay’ın Arsuz ilçesinde boş havuza düşen porsuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Arpaçiftlik Mahallesi'nde bir porsuğun boş havuza düştüğünü gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.

Bölgeye giden itfaiye ekipleri, porsuğu havuzdan çıkardı.

Porsuk doğaya bırakıldı.

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