Hatay'da gümrük kaçağı 78 kilogram zirkonyum ele geçirildi

Çocuk kalbiyle izlerken hiçbirimiz anlamadık! Tom ve Jerry'deki o sahne kalpleri paramparça edecek cinsten

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde, diş kaplamada da kullanılan gümrük kaçağı 78 kilogram zirkonyum elementi ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dumlupınar Mahallesi'nde bir adreste kaçak ürünler bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.



Evde yapılan aramada gümrük kaçağı olduğu belirlenen 78 kilogram zirkonyum bulundu.

Ev sahibi B.U. ile H.Ö. gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.