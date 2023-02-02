İskenderun'da evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli yakalandı

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HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yunus Emre Mahallesi'nde bir eve uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Adreste 148 gram sentetik uyuşturucu bulan polis, ev sahibi V.A'yı gözaltına aldı.



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