Hatay'da çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli tutuklandı

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HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 4 kişi yakalandı, zanlılardan 2'si tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "görevi kötüye kullanma", "yaralama" ve "dolandırıcılık" suçlarından aranan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Zanlıların bulunduğu adresi belirleyen polis, operasyonla M.A, S.E, H.A. ve H.İ.D'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A. ile H.A. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

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