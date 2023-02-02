Koruma altındaki dağ ceylanlarını 2022'de 3 bin kişi doğal ortamında ziyaret etti

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HATAY (AA) - LALE KÖKLÜ/HÜSEYİN YILDIZ - Türkiye'de sadece Hatay'da yaşayan koruma altındaki "gazella gazella" türü dağ ceylanlarını, doğal ortamlarında geçen yıl 3 bin kişi ziyaret etti.

Kırıkhan ilçesindeki Suriye sınırında yaşamlarını sürdüren dağ ceylanlarının korunması ve neslinin devamı için 2014'te Hatay Dağ Ceylanı Üretim Merkezi oluşturuldu.

Spor Toto Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor'un da simgesi olan "gazella gazella"ları merkezde görmeye gelenler, onları doğal ortamlarında gözlemleyebiliyor, yemleme saatlerinde de yakından görüp fotoğraflayabiliyor.

Üretim merkezinin yanı sıra etrafındaki "Hatay Dağ Ceylanı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası"nda da varlıklarını sürdüren dağ ceylanlarının popülasyonu da her yıl artıyor.

Sahada 2018'de yapılan sayımlarda 757 olarak belirlenen dağ ceylanı sayısı 2019'da 925, 2020'de 1141, 2021'de 1280, geçen yıl da 1331 olarak kayıtlara geçti.

- "Okullardan gelen taleplere yetişemiyoruz"

Doğa Koruma ve Milli Parklar Hatay Şubesi Kırıkhan Şefi Nuri Akın, AA muhabirine, merkezin kurulduğu 2014 yılında sadece 2 dağ ceylanının bulunduğunu şimdi ise bu sayının 48'e ulaştığını anlattı.

Yaban hayatı geliştirme sahasında ise en son 1331 ceylan sayıldığını aktaran Akın, popülasyonu artan dağ ceylanlarının insanlar tarafından çok merak edildiğini söyledi.

Merkezin bu anlamda geçen yıl ağırladığı 3 bin ziyaretçiyle doğa turizmine de ciddi katkı sağladığını belirten Akın, şöyle devam etti:

"Burası bir üretim merkezi, buranın amacı dağ ceylanının çoğaltılıp daha sonra yaşadığı alanlara salınması. Fakat zamanla şunu gördük; bu türe karşı insanların çok ciddi ilgi ve alakası oluştu. Yani emin olun hayvanat bahçesine gitse bu kadar ilgilerini çekmiyor. Bir türün doğal ortamında görmek herkes için çok gurur verici bir olay. Yani buraya gelenler türün nasıl bir ortamda yaşadığını, beslendiğini, arazi yapısını, her şeyini gördüğü için çok ilgi duyuluyor. Gerçekten okullardan gelen artık taleplere yetişemiyoruz. Buraya gelen ziyaretçileri en iyi şekilde ağırlıyoruz. Onlara tür ve yaşam ortamı hakkında bilgi veriyoruz. İnsanlar bu türü ne kadar tanırsa, bilirse, o kadar iyi koruyacağına inanıyoruz."

Gaziantep'ten gelen Ali Sezer, dağ ceylanlarını Hatay'da yakından görme fırsatı bulduğunu söyledi.

Kahramanmaraş'tan gelen öğretmen Ayşe Çolak da dağ ceylanlarının kentteki varlığını internette yaptığı araştırmayla öğrendiğini belirterek, "Yeğenlerimle geldim. Okulda öğrencilerimle de buradaki deneyimimi paylaşacağım. Hatta buraya öğrencilerimle bir gezi düzenlemek istiyorum, eminim öğrencilerim de burayı çok severler." dedi.

Medine Eda Yıldız ise karne hediyesi olarak annesinin kendisini dağ ceylanları üretim merkezine getirdiğini, burada eğlenceli vakit geçirdiğini kaydetti.





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