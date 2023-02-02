Hatayspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı

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HATAY (AA) - Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 5 Şubat Pazar günü Kasımpaşa'yı ağırlayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı ekip, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde idman gerçekleştirdi.

Antrenmanda futbolcular, koşu ve dar alan çalışması yaptı.

Basına kapalı idman, yaklaşık 1 saat sürdü.

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