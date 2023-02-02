Hatay'da seyir halindeyken alev alan araç kullanılamaz hale geldi

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HATAY (AA) - Antakya ilçesinde seyir halinde alev alan araç kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Haraparası Mahallesi'nde A.A. idaresindeki 46 ADJ 965 hafif ticari araç seyir halindeyken alev aldı.

Alevleri fark eden sürücü otomobili yol kenarına çekerek aracından indi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü.

Yangın sonrası araç kullanılamaz haline geldi.





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