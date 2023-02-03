Hatayspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam etti

HATAY (AA) - Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 5 Şubat Pazar günü Kasımpaşa'yı ağırlayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı ekip, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde idman gerçekleştirdi.
Antrenmanda futbolcular, kenar orta, şut, taktik ve dar alan çalışması yaptı.
Basına kapalı idman, 1 saat 15 dakika sürdü.
Bordo-beyazlı ekipte Kevin Soni ve Burak Öksüz'ün sakatlıklarının devam ettiği belirtildi.