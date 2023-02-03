Belen'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor

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HATAY (AA) - Hatay'ın Belen ilçesinde yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışı etkili oluyor.

İlçeye bağlı Atik Yaylası ve çevresinde dün akşam saatlerinden itibaren aralıklarla devam eden kar, etrafı beyaz örtüyle kapladı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bölgede tuzlama ve yol açma çalışmaları gerçekleştirdi.

Jandarma ekipleri sürücülere buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.



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