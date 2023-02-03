Erzin'de kan bağışı kampanyası düzenlendi

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HATAY (AA) - Türk Kızılay tarafından Hatay'ın Erzin ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Türk Kızılay görevlileri, Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan çadırda vatandaşları kan bağışı konusunda bilgilendirdi.

Bağışta bulunmak isteyenler önce anket doldurdu, ardından sağlık durumu uygun olanlardan görevlilerce kan alındı.



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