Hatayspor yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek

HATAY (AA) - Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında yarın Kasımpaşa'yı ağırlayacak.
Yeni Hatay Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Murat Erdoğan yönetecek.
Ligde 20 maçta 5 galibiyet, 5 beraberlik, 10 yenilgiyle 20 puan toplayan ve 17'nci sıra bulunan Hatay ekibi, rakibi Kasımpaşa karşısında galibiyet arayacak.
Bordo-beyazlı ekipte, sakatlığı süren Burak Öksüz ve Kevin Soni karşılaşmada forma giyemeyecek.
Hatayspor, akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayacak.