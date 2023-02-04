Hatayspor yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hatayspor yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek

AA

Hatayspor yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek

HATAY (AA) - Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında yarın Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

Yeni Hatay Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Murat Erdoğan yönetecek.

Ligde 20 maçta 5 galibiyet, 5 beraberlik, 10 yenilgiyle 20 puan toplayan ve 17'nci sıra bulunan Hatay ekibi, rakibi Kasımpaşa karşısında galibiyet arayacak.

Bordo-beyazlı ekipte, sakatlığı süren Burak Öksüz ve Kevin Soni karşılaşmada forma giyemeyecek.

Hatayspor, akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Erzin'de kan bağışı kampanyası düzenlendi
YEREL HABERLER Erzin'de kan bağışı kampanyası düzenlendi
Hatay'da terör örgütü PKK sanığına 23 yıla kadar hapis istemi
YEREL HABERLER Hatay'da terör örgütü PKK sanığına 23 yıla kadar ...
Belen'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor
YEREL HABERLER Belen'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor
Hatayspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam etti
YEREL HABERLER Hatayspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam ...
Hatay Büyükşehir Belediyespor, Tokat Belediye Plevne maçıyla çıkışa geçmek istiyor
YEREL HABERLER Hatay Büyükşehir Belediyespor, Tokat Belediye Plevne ...
Hatay'da seyir halindeyken alev alan araç kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER Hatay'da seyir halindeyken alev alan araç ...
Hatay'da iki aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Hatay'da iki aracın çarpıştığı kazada 4 kişi ...
Hatay'da sahipsiz köpeğin saldırdığı çocuk yaralandı
YEREL HABERLER Hatay'da sahipsiz köpeğin saldırdığı çocuk yaralandı
Hatayspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Hatayspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı
Hatay'da çelikleme yöntemiyle üretilen fidanlar doğaya nefes oluyor
YEREL HABERLER Hatay'da çelikleme yöntemiyle üretilen fidanlar ...
Piyasa değeri 2 milyon TL olan zirkonyum elementi ele geçirildi
YEREL HABERLER Piyasa değeri 2 milyon TL olan zirkonyum elementi ele ...
Koruma altındaki dağ ceylanlarını 2022'de 3 bin kişi doğal ortamında ziyaret etti
YEREL HABERLER Koruma altındaki dağ ceylanlarını 2022'de 3 bin kişi ...
Hatay'da çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Hatay'da çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli ...
İskenderun'da evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER İskenderun'da evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli ...
Hatay'da gümrük kaçağı 78 kilogram zirkonyum ele geçirildi
YEREL HABERLER Hatay'da gümrük kaçağı 78 kilogram zirkonyum ele ...
Hatay'da Aşık Veysel'i anma konseri düzenlendi
YEREL HABERLER Hatay'da Aşık Veysel'i anma konseri düzenlendi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.