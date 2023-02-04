Hatayspor yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek

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HATAY (AA) - Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında yarın Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

Yeni Hatay Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Murat Erdoğan yönetecek.

Ligde 20 maçta 5 galibiyet, 5 beraberlik, 10 yenilgiyle 20 puan toplayan ve 17'nci sıra bulunan Hatay ekibi, rakibi Kasımpaşa karşısında galibiyet arayacak.

Bordo-beyazlı ekipte, sakatlığı süren Burak Öksüz ve Kevin Soni karşılaşmada forma giyemeyecek.

Hatayspor, akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayacak.

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