"Engelsiz Atölye" özel öğrenciler için gelir kapısı oldu

HATAY (AA) - BURAK MİLLİ - Hatay'da özel öğrenciler, atölye ortamında el sanatı ürünleri yaparak hem rehabilite oluyor hem de gelir elde ediyor.

İskenderun Belediyesince 2018'de açılan Engelsiz Atölye'de, zihinsel, görme ve bedensel engelli 45 öğrenci, kilim dokuyarak ahşap, çini ve seramikten süs eşyaları yapıyor.

Görme engelli, iki çocuk babası ve Engelliyim Engel Tanımam Derneği Başkanı Kamil Göçmen, AA muhabirine, atölyede "Sen yap, sen sat" sloganıyla çeşitli üretimler yaptıklarını anlattı.

Atölyede haftanın 3 günü çalışma yapıldığını belirten Göçmen, özel öğrencilerin burada hem sosyalleştiğini hem de bir şeyler üreterek mutlu olduğunu söyledi.



- "Ürünleri dokuyup satmak onlara ayrı bir mutluluk veriyor"

Özel öğrencilerin yaptığı el işi ürünleri kermes ve sergilerde sattıklarını dile getiren Göçmen, şöyle devam etti:

"Öğrenciler burada kendi ürünlerini yapıp satarak ufak da olsa gelir elde ediyor. Ev ortamından çıkıp dışarıda hayatın nasıl olduğunu, arkadaş ortamını bu atölyede yaşayarak görüyorlar. Bu da tabii ki kendilerini mutlu ediyor. Gelen her öğrenci buradan gitmek istemiyor. Ürünleri dokuyup satmak onlara ayrı bir mutluluk veriyor. Dışarıdan gelen vatandaşlar bile 'Biz gördüğümüz halde bunları yapamayız.' diyor, tebrik ediyor."

El sanatları eğitmeni Sevim Kabak da öğrencilerin atölyede bir şeyler üreterek hem rehabilite olduğunu hem de sosyalleştiğini kaydetti.



- "Üretim yaparak huzur buluyorum"

Yüzde 96 görme engelli Süreyya Söylemez, atölyede kilim dokuduğunu söyledi.

Üretim yaparak günün nasıl geçtiğini anlamadıklarını dile getiren Söylemez, "Ağır görme engelli olmama rağmen burada zoru başarmayı öğrettiler. İlk etapta biraz zorlandım fakat şu an eğlenceli bir şekilde kilim dokuyabiliyorum. Evde dört duvar arasında olmaktansa burada arkadaş ortamında üretim yaparak huzur buluyorum. Eve bile gitmek istemiyoruz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.