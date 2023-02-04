Borçlanma ile EYT'li olunur mu?

İstanbul'a kar hangi günler yağacak? Okullar tatil olacak mı?

Hep duyuyoruz ama bilmiyoruz: İşte ayakta su içmenin bilinmeyen zararları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Salon: Hatay Merkez

Hakemler: Ali Serkan Emlek, Aydın Karaçam, Şeyhmus Melek

Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor: Eda Şahin, Büşra Akbaş 7, Sventoraite 7, Büşra Akgün 9, Gizem Başaran Turan 2, Prince 30, Slocum 10

Çankaya Üniversitesi: Zellous 16, Ayşe Cora 4, White 25, Gülse Uğur 9, Melike Yalçınkaya 3, Gizem Tüzün 4, Melike Tuğba Oral 7, Nilay Aydoğan 2

1. Periyot: 13-22

Devre: 31-34

3. Periyot: 48-54





HATAY (AA) - ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Çankaya Üniversitesi, deplasmanda Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 70-65 yendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.