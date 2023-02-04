Hatay'da köpeklerden kaçan bisikletlinin kaza anı güvenlik kamerasında

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HATAY (AA) - Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, elektrikli bisiklet sürücüsünün sahipsiz köpeklerden kaçarken kaza yapması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Caddesi'nde, ismi henüz öğrenilemeyen elektrikli bisiklet sürücüsü, seyir halindeyken sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.

Köpeklerden kaçmaya çalışan sürücü, refüje çarparak kaza yaptı.

Kazada, sürücü ile yanındaki kişinin hafif yaralandığı öğrenildi.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, iki köpeğin arkasından koştuğu elektrikli bisikletin refüje çarparak devrilmesi ve sürücü ile yanındaki kişinin düşmesi yer alıyor.

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