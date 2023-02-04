Hatay'da hijyen kurallarına uymayan kasaba 20 bin lira ceza

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HATAY (AA) - Hatay'ın merkez Antakya ilçesindeki bir kasada, hijyen kurallarına uymadığı gerekçesiyle 20 bin lira ceza kesildi.

Hatay Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tayfur Sökmen Caddesi'nde bir kasabın açıkta et satışı yaptığına dair belediyeye yapılan şikayet üzerine ekipler çalışma başlattı.

Zabıta ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, söz konusu kasapta inceleme yaptı.

İşletmeye hijyen kurallarına uymadığı gerekçesiyle 20 bin lira ceza uygulandı.

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