Hatay'da belediye ekipleri karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor

İstanbul'a kar hangi günler yağacak? Okullar tatil olacak mı?

Hep duyuyoruz ama bilmiyoruz: İşte ayakta su içmenin bilinmeyen zararları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

HATAY (AA) - Hatay'da belediye ekipleri, yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kar küreme, yol açma ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamaların yaşanmaması için belediye ekiplerinin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü belirtildi.

Ekiplerin, Antakya, Hassa, Altınözü, Yayladağı, İskenderun ve Belen ilçelerinde 39 noktada, 19 iş makinesiyle yol açma, küreme ve tuzlama çalışması yürüttüğü kaydedildi.

Açıklamada, kar yağışı olan bölgelerde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.