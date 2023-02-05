Hatay'da 1 kilo 70 gram esrar ele geçirildi

İstanbul'a kar hangi günler yağacak? Okullar tatil olacak mı?

Hep duyuyoruz ama bilmiyoruz: İşte ayakta su içmenin bilinmeyen zararları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

HATAY (AA) - Hatay'ın Antakya ilçesinde, ikametinde 1 kilo 70 gram esrar ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu bulundurulduğu belirlenen Ekinci Mahallesi'ndeki eve operasyon düzenledi.

Adreste 1 kilo 70 gram esrar, 9 uyuşturucu hap, 9 kök Hint keneviri, 55 gram kenevir tohumu ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Ekipler, ev sahibi A.C'yi gözaltına aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.