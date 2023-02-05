Hatay'da evde çıkan yangın söndürüldü

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HATAY (AA) - Hatay'ın Defne ilçesinde yangın çıkan apartman dairesinde hasar oluştu.

Subaşı Mahallesi'ndeki 3 katlı apartmanın birinci katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine yönlendirilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, alevleri söndürdü.

Evde hasara yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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