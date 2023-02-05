Hatay'da tırla çarpışan otomobildeki 5 kişi yaralandı

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HATAY (AA) - Hatay'ın Antakya ilçesinde otomobilin tırla çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 31 AHH 978 plakalı tır ile 31 ARU 95 plakalı otomobil, Antakya-Serinyol kara yolunda çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan otomobil sürücüsü ve yanındaki 4 kişi, ambulanslarla Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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