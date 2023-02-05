Futbol: Spor Toto Süper Lig

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Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kerim Alıcı, Burak Bekaroğlu, Recep Burak Yılmaz, Engin Can Aksoy, Boudjemaa, Dudziak, Aabid, El Kaabi, Kaan Kanak, Ze Luis

Kasımpaşa: Erdem Canpolat, Fabiano, Donk, Tarkan Serbest, Yasin Özcan, Eysseric, Hajradinovic, Ben Ouannes, Fall, Chouiar, Tırpan

Sarı kart: Dk. 39 Ze Luis (Atakaş Hatayspor)





HATAY (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Atakaş Hatayspor ile Kasımpaşa arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

2. dakikada Ben Ouannes'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Faal'ın şutunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

4. dakikada Hajradinovic'in ceza alanı sol çaprazından kaleye çektiği sert şutta, top yandan auta gitti.



24. dakikada Eysseric'in uzun pasında ceza sahası içinde Faal'ın vuruşunda, top üstten auta çıktı.

34. dakikada Chouiar'ın pasında ceza sahası sağ çaprazında Ben Ouannes'in şutunda, top kaleci Erce Kardeşler'de kaldı.

34. dakikada ceza sahası önünde savunmadan seken topu önünde bulunan Ze Luis'in şutunda top direğin yanından auta gitti.

35. dakikada Hajradinovic'in uzun pasında sol kanatta topu alan Faal, kalesini terk eden Erce Kardeşler'i geçerek ceza sahası sağ çaprazından topu boş kaleye göndermek istedi, ancak meşin yuvarlak direğe çarparak auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.













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