Hatay'da kamyonlarla taşınan karla şenlik düzenlendi

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HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Amanos Dağları'ndan kamyonlarla getirilen karla şenlik yapıldı.

İskenderun Belediyesi ekiplerince Amanos Dağları'nın eteklerinden toplanan kar, 20 kamyona yüklendikten sonra şenliğin organize edildiği Atatürk Anıt Alanı'na döküldü.

Etkinliğe aileleriyle katılan çocuklar, kar topu oynadı. Ekipler, vatandaşlara çorba ve meyve ikram etti.

Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, gazetecilere, yarıyıl tatilinin son gününde öğrencilere sürpriz yapmak için etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Şenliğe, AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel de katıldı.

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