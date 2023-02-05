Futbol: Spor Toto Süper Lig

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Stat: Yeni Hatay

Hakemler: Murat Erdoğan, Esat Sancaktar, Süleyman Özay

Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kerim Alıcı, Burak Bekaroğlu, Recep Burak Yılmaz, Engin Can Aksoy (Dk. 58 Lobjanidze), Boudjemaa (Dk. 70 Musa Çağıran), Dudziak (Dk. 58 Ribeiro), Aabid (Dk. 82 Atsu), El Kaabi, Kaan Kanak, Ze Luis (Dk. 82 Bertuğ Özgür Yıldırım)

Kasımpaşa: Erdem Canpolat, Fabiano, Donk, Tarkan Serbest, Yasin Özcan, Eysseric (Dk. 90+5 Tunay Torun), Hajradinovic (Dk. 74 Gholizadeh), Ben Ouannes (Dk. 57 Koita), Fall, Chouiar (Dk. 75 Ahmet Emin Engin), Tırpan

Gol: Dk. 90+6 Atsu (Atakaş Hatayspor)

Sarı kartlar: Dk. 39 Ze Luis, Dk. 64 Ribeiro (Atakaş Hatayspor), Dk. 63 Eysseric, Dk. 64 Tırpan, Dk. 90+1 Koita (Kasımpaşa)





HATAY (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Atakaş Hatayspor, konuk ettiği Kasımpaşa'yı 1-0 yendi.

54. dakikada Boudjemaa'nın pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan El Kaabi'nin vuruşunda, meşin yuvarlak auta çıktı.

55. dakikada Kasımpaşa atağında ceza sahası önünde Ben Ouannes'in sert şutunda, top üstten auta gitti.

66. dakikada Faal'ın sağ kanatta ceza sahası son çizgisinden yaptığı ortada Chouiar'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

67. dakikada Lobjanidze'nin ceza sahası sağ çaprazından çektiği sert şutta, top kaleci Erdem Canpolat'a kaldı.

70. dakikada Ze Luis'in ceza sahası önünden çektiği sert şutta meşin yuvarlak, az farkla yandan auta gitti.

77. dakikada Kasımpaşa'nın gelişen atağında ceza sahası sağ çaprazında Ahmet Emin Engin'in yerden vuruşunda, top üst direkten oyun alanına geri döndü. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.

87. dakikada ceza sahası sol çaprazında Bertuğ Özgür Yıldırım'ın içeriye gönderdiği topa vuran El Kaabi'nin vuruşunda, top üstten dışarı gitti.

90+6. dakikada Atakaş Hatayspor öne geçti. Atsu'nun kullandığı serbest vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

Atakaş Hatayspor, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.









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