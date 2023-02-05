Hatay'da yoğun sis etkili oldu

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HATAY (AA) - Hatay'ın Belen ilçesinde yoğun sis etkili oldu.

Kentte akşam saatlerinde başlayan yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi.

Sis nedeniyle ilçe merkezi ve Belen-Topboğazı yolunda görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.

Trafik ekipleri, sürücüleri hız ve yakın takip yapmamaları konusunda uyardı.​​​​​​​​​​​​​​

























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