Hatay Valisi Rahmi Doğan'dan depremle ilgili açıklama:

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HATAY (AA) - Hatay Valisi Rahmi Doğan, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,4 büyüklüğündeki deprem sonucu kentte yıkılan binalar bulunduğunu belirterek, "Hayatını kaybedenler var, çok sayıda da yaralımız var." dedi.

Doğan, AA muhabirine, deprem nedeniyle Hatay'da yıkılan binalar olduğunu söyledi.

İskenderun ve Antakya'da devlet hastaneleri ile polisevinin yıkıldığını belirten Doğan, şunları kaydetti:

"Antakya ve Kırıkhan'da yıkık binalar var. İskenderun'daki ve Antakya'daki devlet hastaneleri yıkıldı. Polisevi de yıkıldı. Vatandaşların oturduğu binalarda yıkıntılar var. Şu anda jandarmanın bahçesine bir karargah kurduk, bütün birimleri buraya topladık. Elimizdeki imkanlarla oralara müdahale etmeye çalışıyoruz. Havaalanı pistinde biraz sıkıntı var, uçakların inmesinde problem yaşanıyor. Mevcut imkanlarımızla faaliyetleri koordine ediyoruz. Hayatını kaybedenler var, çok sayıda da yaralımız var."

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