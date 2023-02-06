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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hatay'da yıkılan binalarda arama kurtarma çalışması devam ediyor

AA

Hatay'da yıkılan binalarda arama kurtarma çalışması devam ediyor

HATAY (AA) - Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,4 büyüklüğündeki deprem sonucu Hatay'ın Reyhanlı ve Dörtyol ilçelerinde yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Çok sayıda binanın yıkıldığı kent merkezi ve ilçelerde, arama kurtarma çalışmasının yürütülmesi amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kent merkezinin yanı sıra Dörtyol ilçesi Numune Evler Mahallesi ile Reyhanlı ilçesinde yıkılan binalarda, ekiplerin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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