Hatay'da yıkılan binalarda arama kurtarma çalışması devam ediyor

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HATAY (AA) - Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,4 büyüklüğündeki deprem sonucu Hatay'ın Reyhanlı ve Dörtyol ilçelerinde yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Çok sayıda binanın yıkıldığı kent merkezi ve ilçelerde, arama kurtarma çalışmasının yürütülmesi amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kent merkezinin yanı sıra Dörtyol ilçesi Numune Evler Mahallesi ile Reyhanlı ilçesinde yıkılan binalarda, ekiplerin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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