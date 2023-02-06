GÜNCELLEME - Hatay'da yıkılan binalarda arama kurtarma çalışması devam ediyor

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HATAY (AA) - Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle çok sayıda binanın hasar gördüğü Hatay'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kent merkezi ve ilçelere, arama kurtarma çalışmasının yürütülmesi amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Reyhanlı ilçesinde, Atatürk Caddesi'nde bulunan bir otel ile bazı binalar yıkıldı, araçlarda hasar oluştu.



İskenderun'da ise Devlet Hastanesinin bir kısmı, Katolik Kilisesi ve Mithatpaşa İlkokulu ile çok sayıda bina yıkıldı. İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi'ndeki bir enkazdan 1'i kız çocuğu 3 kişi yaralı olarak kurtarıldı.

İlçede hasar oluşan bazı yolların da ulaşıma kapandığı öğrenildi.

Dörtyol ilçesinde Numune Evler Mahallesi Kazım Karabekir ve Şaban Akın Uçar Caddesi'nde de ekipler arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.



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