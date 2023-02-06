İskenderun Devlet Hastanesinin depremde çöken bölümünde arama kurtarma çalışması sürüyor

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HATAY (AA) - Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depremde bir bölümü çöken İskenderun Devlet Hastanesi enkazındaki arama kurtarma çalışması sürüyor.

İskenderun ilçesi Dumlupınar Mahallesi'ndeki hastanenin yoğun bakım, fizik tedavi, poliklinik hizmetleri ve bazı idari birimlerin olduğu bloku deprem nedeniyle çöktü.

Enkazda askerler, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, AKUT ve vatandaşların desteğiyle arama kurtarma çalışması yürütülüyor.

İlçede yıkılan diğer bazı binalara da ekipler yönlendiriliyor.



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