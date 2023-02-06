İskenderun Devlet Hastanesinin depremde çöken ek binasından karı koca kurtarıldı

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HATAY (AA) - Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depremde yıkılan İskenderun Devlet Hastanesi ek binasının enkazında kalan karı koca kurtarıldı.

İskenderun ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde yoğun bakım, fizik tedavi, poliklinik hizmetleri ve bazı idari birimlerin olduğu blokun çökmesi nedeniyle bölgeye sevk edilen ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

UMKE, AKUT, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ve askerlerin yürüttüğü çalışmalarda, enkaz altında kalan bir çifte ulaştı.

Enkazdan çıkarılan karı koca, tedavileri için hastane bahçesine kurulan çadıra götürüldü.



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