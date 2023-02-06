İskenderun Limanında depremde devrilen konteynerlerde yangın çıktı

Hangi illerde, kaç şiddetinde deprem oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

HATAY (AA) - İskenderun Limanında depremin ardından devrilen konteynerlerde yangın çıktı.

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremler sırasında İskenderun ilçesindeki liman sahasında bulunan konteynerler devrildi.

Konteynerlerde daha sonra henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine yangının söndürülmesi için bölgeye ekiplerin yönlendirildiği öğrenildi.

Yangın dronla da görüntülendi.











Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.