Hatay'da depremden yaklaşık 30 saat sonra bina enkazlarından 5 kişi sağ çıkarıldı

Hangi illerde, kaç şiddetinde deprem oldu?

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HATAY (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde yıkılan binaların enkazlarından yaklaşık 30 saat sonra 5 kişi sağ çıkarıldı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede çalışma yapan arama kurtarma ekipleri, çöken binaların enkazlarında ses dinlemesi yaptı.

Odabaşı Mahallesi 75. Yıl Bulvarı'ndaki Zeytunlu Apartmanı'ndan ses geldiğini belirleyen Akşehir Arama Kurtarma ekipleri, yığınların altındaki 65 yaşındaki Hatice Özkan'a saat 10.00 civarında ulaştı.

Depremden yaklaşık 30 saat sonra enkaz altından kurtarılan Özkan hastaneye kaldırıldı.

- Aynı saatlerde 4 kişiye daha ulaşıldı

Atatürk Bulvarı'ndaki çöken binalarda jandarma ekipleri ve korucuların da katıldığı çalışmalar kapsamında, aynı saatlerde iki enkazdan bir kadın ve erkek sağ olarak kurtarıldı.

Başka bir enkazdan da kollarından engelli Cemil Keser, saat 10.00 civarında enkaz altından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Türk Telekom arama kurtarma ekipleri ise aynı saatlerde Uğur Mumcu Bulvarı’ndaki 7 katlı Mahmut Karakaş Apartmanı'ndan 55 yaşındaki Ferit Güzeloğlu'na sağ olarak ulaştı.

Bölgeye sevk edilen iş makineleri yardımıyla arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

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