Hatay'da depremden 30 saat sonra bina enkazlarından 2 kadın sağ çıkarıldı

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HATAY (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde yıkılan binaların enkazından yaklaşık 30 saat sonra 2 kadın yaralı kurtarıldı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Antakya'da yıkılan binaların enkazlarında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Atatürk Caddesi'nde bir binanın enkazında AFAD koordinesinde İHH ve jandarma ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda, enkaz altında kalanlar olduğunu tespit etti.

Ekiplerce yapılan çalışmada enkazdan saat 10.00 sıralarında Hatice Akgöl (85) yaralı çıkarıldı. Akgöl'ün eşinin ise cansız bedenine ulaşıldı.

Asi Nehri yakınında bulunan Cebrail Mahallesi'nde de bir binanın enkazında ekiplerce gerçekleştirilen çalışmada, ismi öğrenilemeyen bir kadın yaralı kurtarıldı. Kadını enkazdan çıkaran komandonun gözyaşlarını tutamadığı gözlendi.

Bölgede ekiplerin arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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