İskenderun Devlet Hastanesinin ek binasında arama kurtarma çalışması yürütülüyor

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HATAY (AA) - Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depremde yıkılan İskenderun Devlet Hastanesi ek binasının enkazında arama kurtarma çalışması devam ediyor.

Hatay'ın İskenderun ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde çöken blokta, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve AKUT Arama Kurtarma Derneği ekipleri ile askerler arama kurtarma faaliyeti yürütüyor.

Ekipler, yoğun bakım, fizik tedavi, poliklinik hizmetleri ve bazı idari birimlerin olduğu binanın enkazı altında kalanlara ulaşmak için mücadele ediyor.

112 Acil Sağlık görevlilerinin blok çevresinde hazır bekletildiği çalışmalarda iş makineleri de kullanılıyor.

Enkaz altında kalan kişilerin yakınlarının da hastane çevresinde bekleyişi sürüyor.

Hastanenin ek binasındaki arama kurtarma çalışmalarında aralarında bir çiftin de bulunduğu hasta, hasta yakınları ve sağlık çalışanları kurtarılmıştı.

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